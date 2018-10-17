الرئيس الأسد لرئيس جمهورية القرم الروسية: بناء علاقات تعاون في مختلف المجالات

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، سيرغي أكسيونوف رئيس جمهورية القرم الروسية، الذي يقوم بزيارة سورية على رأس وفد رفيع المستوى.

واستهل الرئيس الأسد اللقاء بتهنئة شعب القرم وقيادته على تحقيق إرادتهم بالعودة إلى حضن الوطن الأم روسيا الاتحادية، وأكد أن هذه الزيارة تشكّل بداية جيدة لبناء علاقات تعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، وخاصة أن البلدين يمتلكان موقعاً متميّزاً على البحرين الأسود والمتوسط.

من جانبه أعرب أكسيونوف عن سعادته بزيارة سورية، والعمل على ترسيخ العلاقة بين الجانبين بما يخدم مصالح شعبي القرم وسورية، اللذين كافحا للدفاع عن بلديهما وعن إرادتهما المستقلة.

وجرى خلال اللقاء استعراض الخطوات التي تمّ الاتفاق على القيام بها بشكل فوري لتكون الأساس في بناء علاقات قوية بين الجانبين، ومن ضمنها إنشاء البيت التجاري المشترك، وشركة نقل بحري مشتركة، وتبادل السلع والمنتجات التي ينتجها ويصنعها الجانبان، وإطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال، ووضع خطط تبادل ثقافي تؤسّس لعلاقة مديدة بين الشعبين.

حضر اللقاء سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وقيس محمد خضر أمين عام رئاسة مجلس الوزراء، والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، وسفير روسيا الاتحادية بدمشق.

وفي الإطار ذاته بحث رئيس جمهورية القرم مع رئيس مجلس الشعب حموده صباغ سبل دفع العلاقات البرلمانية بين البلدين، ووضع الأسس اللازمة لهذه العلاقات، وتشكيل فريق عمل للتنسيق مع مجلس الشعب في سورية بهذا الشأن.

وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أهمية إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين البلدين، وتبادل الزيارات لدفع العلاقات البرلمانية بين الجانبين.

ووقّعت سورية وجمهورية القرم الروسية في مبنى رئاسة مجلس الوزراء مذكّرة تعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، وقّعها عن جمهورية القرم الرئيس أكسيونوف، وعن الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

جاء ذلك في ختام مباحثات رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع رئيس جمهورية القرم والوفد المرافق له، والتي تمّ التطرّق خلالها إلى الخطوات الإجرائية اللازمة للتعاون الاقتصادي على المدى الطويل بما يحقق الفائدة للطرفين، ويعود بالنفع على شعبيهما في المجالات التجارية والنقل البحري والجوي.

حضر المباحثات وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وأمين عام رئاسة مجلس الوزراء، وسفير روسيا الاتحادية بدمشق.