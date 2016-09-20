الرئيس الأسد لوفد “فيا آراب”: للجاليات دور هام في رفع الحصار عن الشعب السوري

أكد الرئيس الأسد أن الوضع الأمني والأعمال الإجرامية من قبل التنظيمات الإرهابية قد لا يكون أكثر خطورة من حصار اقتصادي جائر فرض على السوريين الذين صمدوا بالرغم من كل ذلك، مشيراً إلى أن الدور الأهم الذي قد تلعبه الجاليات في هذا المجال هو رفع الصوت عالياً في بلدان الاغتراب لوقف هذه الحرب ورفع الحصار عن الشعب السوري.. معتبراً أن هذه الزيارات تظهر ارتباط ووفاء أبناء الجاليات لبلدهم الأم ووقوفهم إلى جانبه في الأزمة التي يعيشها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأسد لوفد منظمة اتحاد الجاليات العربية “فيا آراب” البرازيل برئاسة السيد عزيز جرجور، صباح اليوم، حيث تناول الحديث خلال اللقاء الحرب الإرهابية التي تستهدف الشعب السوري..

أعضاء الوفد، من جانبهم، أكدوا تضامنهم مع سورية واستعدادهم لبذل كلّ ما يمكن من أجل تعزيز صمودها وصولاً إلى انتصارها في مواجهة الإرهاب وداعميه وعودتها أقوى مما كانت عليه.