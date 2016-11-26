الرئيس الأسد معزياً بوفاة القائد فيديل كاسترو: اسمه سيبقى ملهماً لكل الشعوب

أرسل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم برقية تعزية للرئيس راؤول كاسترو روس رئيس جمهورية كوبا بوفاة القائد فيديل كاسترو أعرب فيها باسمه وباسم الشعب في الجمهورية العربية السورية للرئيس روس وللقيادة الكوبية والشعب الكوبي الصديق عن أحر مشاعر التعازي والمواساة متمنيا للفقيد الرحمة وللقيادة وللشعب الكوبي دوام العز والانتصار.

وأكد الرئيس الأسد في البرقية أن القائد العظيم فيديل كاسترو قاد نضال شعبه وبلاده ضد الإمبريالية والهيمنة لعقود من الزمن بكل كفاءة واقتدار وأصبح صموده أسطورياً وملهماً للقادة والشعوب في كل أنحاء العالم.

وأشار الرئيس الأسد إلى أن “كوبا الصديقة تمكنت بقيادته من الصمود في وجه أعتى العقوبات والحملات الظالمة التي شهدها تاريخنا الحديث فأصبحت بذلك منارة لتحرر شعوب دول أمريكا الجنوبية وشعوب العالم أجمع وان اسم فيديل كاسترو سيبقى خالدا في أذهان الأجيال وملهما لكل الشعوب الطامحة إلى الاستقلال الحقيقي والتحرر من ربقة الاستعمار والهيمنة”.