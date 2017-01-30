الرئيس الأسد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفنزويلي مادورو

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً من الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية جرى خلاله بحث آخر مستجدات الأوضاع في البلدين.

وهنأ الرئيس مادورو الرئيس الأسد والشعب السوري، خلال اتصال اليوم بالإنجازات الهامة التي تحققت في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من قبل الدول المعادية لـسورية، معتبراً أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة للصمود الاستثنائي الذي أظهره السوريون ووقوفهم موحدين خلف قيادتهم في مواجهة هذه الحرب.

وأكد مادورو وقوف بلاده الثابت إلى جانب سورية، معرباً عن أمله بعودة السلام والاستقرار إلى ربوعها في أقرب وقت.

من جانبه عبّر الرئيس الأسد في الاتصال عن تقديره لمواقف فنزويلا والرئيس مادورو المساندة لسورية، مؤكداً أن ما تتعرّض له كل من سورية وفنزويلا من محاولات خارجية تستهدف إضعافهما عبر ضرب الاستقرار وإشاعة الفوضى فيهما هو ثمن لتمسّكهما بسيادتهما وقرارهما المستقل ورفضهما لإملاءات الغرب وأعوانه على حساب مصلحة شعبي البلدين.