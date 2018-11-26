الرئيس الأسد يجري تعديلا حكوميا يطال تسع وزارت

اصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بتعديل الحكومة، حيث طال التعديل تسع وزارت في الحكومة.
ونص المرسوم رقم /360/ القاضي بتعديل الحكومة كما يلي:
– المهندس حسين عرنوس وزيراً للموارد المائية
– الدكتور عاطف نداف وزيراُ للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
– اللواء محمد خالد الرحمون وزيراُ للداخلية
-المهندس محمد رامي رضوان مرتيني وزيراً للسياحة
-السيد عماد موفق العزب وزيراُ للتربية
-الدكتور بسام بشير إبراهيم وزيراُ للتعليم العالي
-المهندس سهيل محمد عبداللطيف وزيراُ للأشغال العامة والإسكان
-المهندس إياد محمد الخطيب وزيراُ للاتصالات والتقانة
-المهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزيراً للصناعة