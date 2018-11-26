الرئيس الأسد يجري تعديلا حكوميا يطال تسع وزارت

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اصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بتعديل الحكومة، حيث طال التعديل تسع وزارت في الحكومة.

ونص المرسوم رقم /360/ القاضي بتعديل الحكومة كما يلي:

– المهندس حسين عرنوس وزيراً للموارد المائية

– الدكتور عاطف نداف وزيراُ للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

– اللواء محمد خالد الرحمون وزيراُ للداخلية

-المهندس محمد رامي رضوان مرتيني وزيراً للسياحة

-السيد عماد موفق العزب وزيراُ للتربية

-الدكتور بسام بشير إبراهيم وزيراُ للتعليم العالي

-المهندس سهيل محمد عبداللطيف وزيراُ للأشغال العامة والإسكان

-المهندس إياد محمد الخطيب وزيراُ للاتصالات والتقانة

-المهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزيراً للصناعة