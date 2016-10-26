الرئيس الأسد يحيل إلى رئيس مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة للسنة 2017

أحال السيد الرئيس بشار الأسد الى رئيس مجلس الشعب اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 لعرضه على المجلس.

وكان مجلس الوزراء ناقش في جلسته التي عقدها في الرابع من الشهر الجاري مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بشقيها الجاري والاستثماري حيث تم تحديد اعتماداتها بمبلغ اجمالي قدره 2660 مليار ليرة سورية توزعت على 1982 مليار ليرة للإنفاق الجاري و678 مليارا للاستثماري ووصل حجم الدعم الاجتماعي بالموازنة إلى 423 مليار ليرة.

وبلغت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام الجاري 1980 مليار ليرة سورية فقط.