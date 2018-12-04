الرئيس الأسد يستقبل وزير خارجية كوريا الديمقراطية

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد وزير خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية ري يونغ والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء ذكر الرئيس الأسد أنه على الرغم من اختلاف شكل الحروب والضغوطات التي تتعرض لها سورية وكوريا الديمقراطية الشعبية إلا أن جوهرها وهدفها واحد وهو إضعاف الدول التي تمتلك استقلالية القرار وتقف في وجه المشاريع الغربية، وأضاف بأن هذه الحروب ليست متعلقة بسورية وكوريا الشعبية فقط، وإنما هي حروب من أجل إعادة رسم خريطة العالم.

الرئيس الأسد بين أن العداء الأمريكي لكل الدول المستقلة ليس له حدود جغرافية، والهزائم التي تتعرض لها المشاريع الغربية وصمود الدول المستقلة، مثل سورية وكوريا الديمقراطية الشعبية وغيرها، قادر على تغيير الساحة الدولية وإعادة التوازن إليها.