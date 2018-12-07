الرئيس الأسد يصدر قانون اعتمادات الموازنة العامة 2019: 3882 مليار ليرة.. منها 811 ملياراً للدعم الاجتماعي و1100 مليار للاستثمار

بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-3-1440 هجري الموافق 4-12-2018 ميلادي، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، القانون رقم 44 لعام 2018، والذي يتألف من 32 مادة، القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، بمبلغ إجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية.

ويحدد القانون أسس صرف الاعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار “الدعم الاجتماعي” والمخصصة: لصندوق دعم الإنتاج الزراع، والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، ودعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية، كما يحدد طرق صرف المكافآت.

وكان الرئيس الأسد أحال إلى مجلس الشعب أواخر تشرين الأول الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، وذلك بعد أن ناقش مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في الـ 21 من الشهر نفسه، مشروع قانون الموازنة، بشقيها الجاري والاستثماري، حيث تمّ تحديد اعتماداتها بمبلغ إجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 695 مليار ليرة عن موازنة العام 2018.

وتوزّعت اعتمادات الموازنة على 2782 مليار ليرة للإنفاق الجاري، و1100 مليار ليرة للاستثماري، منها أكثر من 443 مليار ليرة سورية لإقامة مشاريع استثمارية في المناطق المحرّرة أو التي يعيد الجيش العربي السوري الاستقرار إليها، ووصل حجم الدعم الاجتماعي بالموازنة إلى 811 مليار ليرة سورية.

وبلغت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام الجاري 3187 مليار ليرة سورية.

نصّ القانون على موقع “البعث ميديا”