الرئيس الأسد يصدر مرسومين: الكواكبي محافظاً لدير الزور ودبيات للقنيطرة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، المرسوم رقم 72 لعام 2018 القاضي بتعيين عبد المجيد الكواكبي محافظاً لمحافظة دير الزور، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971، يرسم ما يلي:

المادة (1): يُنهى تعيين السيد محمد إبراهيم سمرة محافظاً لمحافظة دير الزور، الصادر بالمرسوم رقم 319 لعام 2016.

المادة (2): يُعين السيد عبد المجيد الكواكبي محافظاً لمحافظة دير الزور.

المادة (3): يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 6-6-1439 هجري الموافق لـ 22-2-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 73 لعام 2018 القاضي بتعيين همام صادق دبيات محافظاً لمحافظة القنيطرة، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971، يرسم ما يلي:

المادة (1): يُنهى تعيين السيد أحمد شيخ عبد القادر محافظاً لمحافظة القنيطرة الوارد في المادة 4 من المرسوم رقم 327 تاريخ 22-10-2014.

المادة (2): يُعين السيد همام صادق دبيات محافظاً لمحافظة القنيطرة.

المادة (3): يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 6-6-1439 هجري الموافق لـ 22-2-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

ومحافظ دير الزور الجديد من مواليد عام 1975، حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة حلب عام 1999، وعلى ماجستير إدارة أعمال من جامعة دمشق عام 2012، وهو عضو مؤتمر المحامين العرب، وعضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب بين عامي 2007 و2011، ونائب رئيس مجلس المدينة بين عامي 2012 و2016.

والكواكبي عضو في مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني 2016 وحتى الآن، ورئيس جمعية الأخوة البرلمانية السورية العراقية.

ومحافظ القنيطرة الجديد من مواليد سلمية عام 1962 في ريف حماة، حاصل على شهادة الهندسة الكهربائية من جامعة حلب عام 1986، عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة بين عامي 2007 و2017، وعضو قيادة فرع حماة للحزب من 2017 وحتى تاريخه.