الرئيس الأسد يصدر 5 مراسيم.. تعديل حكومي يشمل 9 وزارات عرنوس وزيراً للموارد المائية.. نداف للتجارة الداخلية.. الرحمون للداخلية.. مرتيني للسياحة.. العزب للتربية.. إبراهيم للتعليم العالي.. عبد اللطيف للأشغال العامة والإسكان.. الخطيب للاتصالات والتقانة.. جذبة للصناعة إحداث هيئة المصالحة الوطنية وعلي حيدر رئيساً لها.. وعادل العلبي محافظاً لدمشق

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، المرسوم رقم 360 لعام 2018 القاضي بتعديل الحكومة، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1: يُسمى كل من السادة:

المهندس حسين عرنوس وزيراً للموارد المائية

الدكتور عاطف نداف وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية

المهندس محمد رامي رضوان مرتيني وزيراً للسياحة

السيد عماد موفق العزب وزيراً للتربية

الدكتور بسام بشير إبراهيم وزيراً للتعليم العالي

المهندس سهيل محمد عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان

المهندس إياد محمد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة

المهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزيراً للصناعة

المادة 2: يُنشر هذا المرسوم، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18-3-1440 هجري الموافق لـ26-11-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشـــــــــــار الأســـــــــــد

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2018 القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم “هيئة المصالحة الوطنية”، مقرّها مدينة دمشق، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1: تُحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري باسم هيئة المصالحة الوطنية، مقرّها مدينة دمشق، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

المادة 2: يُعيّن رئيس الهيئة بمرسوم.

المادة 3: تُحدّد مهام وصلاحيات الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 4: يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 18-3-1440 هجري الموافق لـ 26-11-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشـــــــــــار الأســـــــــــد

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 361 لعام 2018 القاضي بإنهاء تسمية الدكتور علي حيدر وزيراً للدولة لشؤون المصالحة الوطنية، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة 1: تُنهى تسمية الدكتور علي حيدر وزيراً للدولة لشؤون المصالحة الوطنية.

المادة 2: يُنشر هذا المرسوم، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18-3-1440 هجري الموافق لـ 26-11-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وأصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 362 لعام 2018 القاضي بتعيين الدكتور علي حيدر رئيساً لهيئة المصالحة الوطنية، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 19 تاريخ 26-11- 2018، يرسم ما يلي:

المادة 1: يُعيّن الدكتور علي حيدر رئيساً لهيئة المصالحة الوطنية.

المادة 2: يُنشر هذا المرسوم، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18-3-1440 هجري الموافق لـ 26-11-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 363 لعام 2018 القاضي بإنهاء تعيين بشر الصبان محافظاً لمحافظة دمشق، وتعيين عادل العلبي محافظاً لمحافظة دمشق، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) لعام 2011 وتعديلاته، وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (43) لعام 1971، يرسم ما يلي:

المادة 1: يُنهى تعيين السيد بشر مازن الصبان محافظاً لمحافظة دمشق.

المادة 2: يُعيّن السيد عادل أنور العلبي محافظاً لمحافظة دمشق.

المادة 3: يُنشر هذا المرسوم، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18-3-1440 هجري الموافق لـ 26-11-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشـــــــــــار الأســـــــــــد

لمحة عن السادة الوزراء

والمهندس حسين عرنوس وزير الموارد المائية من مواليد إدلب عام 1953، تخرّج في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978، وتسلّم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994، ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002، ومعاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004، ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009، وعين محافظاً لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011، ومحافظاً للقنيطرة عام 2011، ووزيراً للأشغال العامة والإسكان منذ عام 2013.

والدكتور عاطف نداف، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من مواليد ريف دمشق 1956، ويحمل شهادة دكتوراه في طب الأسنان من جامعة كييف الطبية في أوكرانيا، وشغل مناصب عدة، منها وكيل لكلية طب الأسنان بجامعة دمشق للشؤون الإدارية، ورئيس لقسم جراحة الفم والفكين في الكلية، ومحافظ لإدلب منذ عام 2005 وحتى عام 2009، حيث عيّن محافظاً لطرطوس، وفي عام 2012 عين محافظاً للسويداء، وانتخب عضواً في مجلس الشعب، وعيّن وزيراً للتعليم العالي منذ عام 2016.

واللواء محمد خالد الرحمون، وزير الداخلية من مواليد إدلب 1957، تقلّد مناصب عسكرية عدة، آخرها رئيس شعبة الأمن السياسي.

والمهندس محمد رامي رضوان مرتيني، وزير السياحة من مواليد حلب 1970، حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة حلب، شغل مواقع إدارية عدة، منها نائب لرئيس اتحاد غرف السياحة السورية في الدورة التأسيسية، ورئيس لمجلس اتحاد غرف السياحة السورية من عام 2008 إلى 2016، ومعاون لوزير السياحة.

والسيد عماد موفق العزب، وزير التربية من مواليد ريف دمشق 1970، حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وماجستير بإدارة الأعمال، شغل مواقع إدارية عدة، منها رئيس الهيئة الوطنية للأولمبياد العلمي السوري، ورئيس هيئة التميز والإبداع، وعضو في مجلس الشعب.

والدكتور بسام بشير إبراهيم وزير التعليم العالي من مواليد حماة 1960، يحمل شهادة دكتوراه بالهندسة المدنية من جامعة موسكو الحكومية، وشغل مواقع إدارية عدة، منها نائب عميد كلية الهندسة المدنية بجامعة البعث، وعميد للكلية من 1999 حتى 2005، ورئيس لجامعة البعث منذ عام 2017، وهو عضو مؤتمر عام في نقابة المهندسين.

والمهندس سهيل محمد عبد اللطيف، وزير الأشغال العامة والإسكان من مواليد اللاذقية 1961، يحمل شهادة بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة دمشق، وشغل مواقع إدارية عدة، منها مدير المؤسسة العامة للإسكان.

والمهندس إياد محمد الخطيب، وزير الاتصالات والتقانة من مواليد دمشق 1974، يحمل إجازة بكالوريوس هندسة اتصالات من جامعة دمشق، شغل مواقع إدارية عدة، منها مدير فرع اتصالات دمشق، ومدير الإدارة الفنية في الشركة السورية للاتصالات، ومدير عام تنفيذي للشركة السورية للاتصالات.

والمهندس محمد معن زين العابدين جذبة، وزير الصناعة من مواليد حلب 1962، حاصل على بكالوريوس في هندسة الالكترون عام 1986 من جامعة حلب، شغل مواقع إدارية عدة، منها مدير مديرية الصناعة بحلب، والمدير الفني للشركة الصناعية للملبوسات بحلب، ومدير معاهد وزارة الصناعة.