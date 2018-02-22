الرئيس الأسد يلتقي لافرنتييف ويبحثان التعاون السوري الروسي في محاربة الإرهاب

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السيد ألكسندر لافرنتييف والوفد المرافق له.

وجرى خلال لقاء اليوم بحث استمرار التعاون والتنسيق بين سورية وروسيا في محاربة المجموعات الإرهابية وتكثيف جهودهما المشتركة الرامية لتهيئة الظروف الملائمة لدفع المسار السياسي والبناء على ما تم إنجازه والاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بما يمكّن السوريين من تقرير مستقبل بلدهم ويحفظ سيادته ووحدة أراضيه.

واعتبر لافرنتييف أن تصاعد وتيرة الاعتداءات التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية بحق الشعب السوري ودعم عدد من الدول الغربية والإقليمية لها، تؤكد نفاق تلك الدول وزيف ادعاءاتها بالعمل على إنهاء الحرب في سورية وإنجاز حل سياسي.