الرئيس الأمريكي المنتخب يعين توم برايس وزيرا للصحة

عين الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عضو مجلس النواب الأمريكي، توم برايس وزيرا للصحة والتأمين الاجتماعي.

وذكر بيان صادر عن فريق ترامب: «النائب برايس، طبيب داخلي معروف، وأثبت على أنه رجل يعمل بدون كلل لأجل حل المشاكل، إضافة إلى كونه خبيرا مختصا في مجال الصحة، لذلك كان مرشحا مثاليا لهذا المنصب».

وعين ترامب مدير عام شركة الاستشارات الطبية سيما فيرما، كمسؤول عن رعاية مراكز المساعدات الطبية للمتقاعدين والفقراء في الولايات المتحدة الأمريكية “ميدكير” و”ميدي سيد”

ويعد توم برايس أحد منتقدي نظام إصلاح الرعاية الصحية «أوباما كير» (الإصلاح، والتسمية باسم المشرف عليها الرئيس الحالي باراك أوباما)، كما وصف ترامب الإصلاح بـ«الكارثة» ووعد ببدء التغييرات في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بإلغاء «أوباما كير» في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.