الرئيس الأمريكي: من الأفضل لواشنطن ولندن التوافق والتفاهم مع موسكو

صرح رئيس أمريكا دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، بأنه يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منافسًا، لكن من الأفضل للولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى “التعايش والتوافق” مع روسيا.

وأضاف: “إذا تفاهمنا وتوافقنا مع روسيا، فسيكون ذلك أمراً جيداً”.

الرئيس الأمريكي بين أنه يمكن التفاهم والتوافق بينه وبين بوتين، وأنه على بريطانيا ودول أخرى أيضا، التوافق والتفاهم مع روسيا والصين.

ومن الجدير بالذكر أن أول قمة رسمية بين الرئيسين الروسي والأمريكي ستعقد يوم الاثنين 16 تموز الجاري بمدينة هلسنكي الفنلندية.