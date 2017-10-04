الرئيس الإيراني: هدفنا إعادة الأمن والاستقرار في سورية والعراق والقضاء على الإرهاب

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الهدف الأساسي لبلاده هو القضاء على التنظيمات الإرهابية وإعادة الأمن والاستقرار في سورية والعراق وكل المنطقة.

وقال روحاني في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في طهران اليوم “هدفنا هو إحلال الأمن والسلام والاستقرار في كل المنطقة والتعاون بين إيران وتركيا وروسيا لإحلال الأمن والسلام في سورية والعراق” مجددا تأكيد بلاده على احترام وحدة الأراضي السورية والعراقية.

وأوضح روحاني أن “مكافحة الإرهاب أهم أهدف إيران وتركيا” مؤكدا أن أي تنظيم إرهابي سواء كان داعش أو جبهة النصرة أو أي مسمى آخر تجب محاربته ومكافحته.

وأشار روحاني إلى أن الجانبين ناقشا مطولا المستجدات الأخيرة في إقليم كردستان العراق وقال “نحن لا نرضى بتغير الحدود بأي شكل من الأشكال” مؤكدا أن القرارات الخاطئة لبعض مسؤولي إقليم كردستان يجب التراجع عنها وأن بلاده تسعى لاتخاذ الخطوات الجادة والضرورية لإحلال السلام والأمن في المنطقة.

من جانبه قال أردوغان إن استفتاء إقليم كردستان “غير مشروع ولا نعترف به وحدودنا مع العراق وإيران وسورية لم تتغير .. وجاهزون لمضاعفة الإجراءات التي نتخذها ضد إدارة شمال العراق”.

وادعى اردوغان أن بلاده تعمل من خلال الآلية الثلاثية التي تم تحديدها في اجتماعات أستانا مع روسيا وايران بشأن الأزمة في سورية معتبرا أن هذه الآلية تعمل على مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة من أجل حماية المدنيين.

وشكل نظام أردوغان طيلة سنوات الداعم الأساسي للتنظيمات الإرهابية في سورية ولا سيما تنظيمي داعش وجبهة النصرة وأقام لها معسكرات تدريب على أراضيه ومدها بمختلف صنوف الأسلحة وسهل دخول آلاف الإرهابيين الأجانب إلى سورية عبر أراضيه كما قام بالتدخل المباشر لحمايتها.