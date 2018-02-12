الرئيس الإيراني يزور الهند الخميس لتعزيز التعاون

سيقوم الرئيس الإيراني حسن روحاني الخميس المقبل إلى الهند في زيارة تستمر 3 أيام، يبحث خلالها التعاون بين البلدين ومصير مرفأ شبهار، وفق ما أوردت اليوم الاثنين وكالة إيسنا الإيرانية.

وذكرت الوكالة أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة وجهها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العام الماضي إلى روحاني، مشيرة إلى أن المحادثات ستشمل أيضا “التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة”.

وسبق لإيران والهند أن تعاونتا في مشاريع أساسية خصوصا مرفأ شبهار في جنوب شرق إيران الذي كان يفترض تدشينه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

واعتبر المرفأ سبيلا للهند لإقامة طرق بحرية تجارية لا تمر عبر جارتها باكستان، لكن المشروع تم تأجيله مرات عدة.