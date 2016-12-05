الرئيس الايطالي يطلب من رئيس حكومته تأجيل تقديم استقالته

طلب الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريل من رئيس حكومته ماثيو رينزي تأجيل تقديم استقالته الى بعد اقرار الموازنة في البلاد.

وكان رينزى تقدم باستقالته اليوم بعد هزيمة الاصلاحات التي طرحها فى الاستفتاء الشعبي في وقت سابق اليوم.

وبحسب “فرانس برس” التي نقلت عن مكتب الرئاسة قوله:”ان رينزي قدم استقالة لكن رئيس الجمهورية ونظرا لضرورة اكمال العملية البرلمانية بالموافقة على قانون الموازنة طلب تأجيل الاستقالة”.

ويتوقع اكتمال اقرار الموازنة بنهاية الاسبوع بحسب الاعلام الايطالي.

وكان رينزي اعلن انه خسر ويتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك بعد رفض اصلاحاته في الاستفتاء الشعبي بنسبة 59 بالمئة وهو الاستفتاء الذي اعتبر بمثابة تصويت على شعبية رينزي.