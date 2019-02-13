الرئيس البرازيلي يغادر المشفى بعد إجراء عمل جراحي

غادر الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو المستشفى بعد إجراء عملية جراحية ناجحة إثر إصابته بعملية طعن استهدفته قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد العام الماضي.

وأكد مستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساو باولو البرازيلية في بيان له اليوم الأربعاء، أن الحالة الصحية للرئيس البرازيلي استقرت.

من جهته، ذكر المتحدث باسم الرئاسة البرازيلية أوتافيو سانتانا دو ريغو باروس في حديث لتلفزيون “غلوبو” البرازيلي، أن الرئيس غادر المستشفى وسيعود إلى العاصمة برازيليا في الأيام القريبة القادمة.