الرئيس البوليفي: قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس بيع للكرامة

أدان الرئيس البوليفي إيفو موراليس قرار غواتيمالا نقل سفارتها لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة القدس المحتلة مؤكدا أنه يمثل انتهاكا صارخا للقانون والشرعية الدولية.

وقال موراليس في تغريدة على تويتر “في سخرية كاملة من المجتمع الدولي تتجاهل حكومة غواتيمالا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقرر نقل سفارتها إلى القدس” مضيفا “نشعر بالأسف لبيع بعض الحكومات كرامتها للإمبريالية حفاظا على فتات المساعدات”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت وبأغلبية ساحقة رفضها قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة فيما كانت غواتيمالا من الدول القليلة التي أيدت الخطوة الأميركية.