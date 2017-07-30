الرئيس البوليفي يعارض العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا

رفض الرئيس البوليفي ايفو موراليس العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن موراليس قوله اليوم في مدونات له على تويتر إن “الولايات المتحدة تريد مرة أخرى فرض عقوبات أحادية الجانب ضد روسيا” مشيرا إلى إن هذه العقوبات مخالفة للقانون الدولي .

وأضاف الرئيس البوليفي “بهذا النمط من العقوبات تؤكد واشنطن مجددا تهديدها للعالم متعدد الأطراف والقانون الدولي والأمم المتحدة”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية شددت في بيان لها قبل يومين على أن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا غير شرعية مشيرة إلى إنها تمثل عملية “ابتزاز” تهدف إلى تقييد التعاون التجاري بين البلدين.