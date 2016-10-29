الرئيس التشيكي: الإرهاب المنتشر في سورية والعراق هو العدو الأكبر للعالم

أكد الرئيس التشيكي ميلوش زيمان أن العدو الأكبر لتشيكيا ولجميع الدول المتحضرة في العالم يكمن في الإرهاب الدولي المنتشر الآن في سورية والعراق وفي دول أخرى ويحاول إعادة السيطرة على أفغانستان.

وقال زيمان في كلمة له أمس أمام جنود تشيك ادوا القسم بشكل احتفالي بمناسبة العيد الوطني لتشيكيا إن “أسلحة الإرهابيين تختلف الآن عن الأسلحة المستخدمة في الحروب التقليدية” معربا عن خشيته من حصول هجمات إرهابية في بلاده ضد المدنيين الأبرياء كما جرى في دول أخرى.

وشدد زيمان على أنه لا يمكن الاستخفاف بمخاطر وقوع هجمات إرهابية فقط لأنها لم تقع حتى الآن في تشيكيا وإنما وقعت في دول أخرى داعيا العسكريين التشيك الى أن يكونوا جاهزين للقتال ضد الارهاب الدولي على أي جبهة كانت.

وكان الكاتب السياسى التشيكى ايفان هوفمان أكد في تصريحات له امس الأول أن الغرب يتعامل بمعايير مزدوجة بشأن مكافحة الإرهاب فى سورية والعراق داعيا إلى التعامل بحذر تجاه التقارير الإخبارية الغربية القادمة من كلا البلدين.