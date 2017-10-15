الرئيس التونسي في أول ظهور له بعد سبع سنوات من فراره

عرضت مواقع تونسية الصور الأولى للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وزوجته خلال حفل خطوبة ابنته، في أول ظهور له بعد ما يربو عن ست سنوات على فراره. وأشارت المواقع إلى أن الحفل كان عائلياً، مؤكدة أن الصور الجديدة هي في مدينة دبي الإماراتية وليس بجدة السعودية. وبحسب ما تناقلته تلك المواقع، فإن حليمة بن على ارتبطت بالزواج من شاب ليبي الجنسية وهو ابن مسؤول سابق وكبير عمل مع الزعيم الراحل معمر القذافي لأعوام عديدة. كما ذكرت وسائل الإعلام فإن زوج حليمة أهداها منزلا فخما بمثابة القصر في مدينة النخلة العائمة بدبي، كذلك قدم لها طائرة خاصة وضعها على ذمتها.

وأفاد موقع “الشروق” التونسي أن حليمة ستستقر في دبي إلى حين إنهاء دراستها الجامعية قبل أن تلتحق لاحقا للسكن بين السعودية وعاصمة دولة أوروبية كبرى. تجدر الإشارة إلى أن بن علي يعيش في جدة بعيداً عن الأضواء، وذلك حسب ما نشرته وكالة الصحافة الفرنسة في كانون الثاني 2016، ومنذ انتقاله إلى السعودية نادراً ما تتسرب معلومات عنه أو عن طرق عيشه أو الموارد التي ينفق منها.