الرئيس الداغستاني رمضان عبد اللطيفوف يستقيل من منصبه

قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم استقالة الرئيس الداغستاني رمضان عبد اللطيفوف.

وجاء في نص المرسوم الرئاسي الذي نقلته وكالة سبوتنيك الروسية إنه تم “قبول استقالة رئيس جمهورية داغستان عبد اللطيفوف وتعيين فاسيليف فلاديمير لمنصب القائم بأعمال رئيس الجمهورية حتى انتخاب رئيس جديد لجمهورية داغستان”.

وقدم عبد اللطيفوف استقالته في وقت سابق ولم يحصل فوراً على تأكيد عليها من الكرملين.

وكان عبد اللطيفوف عين في ال 8 من كانون الثاني 2013 بمنصب القائم بأعمال رئيس جمهورية داغستان وفي ال 8 من أيلول في العام نفسه انتخبه برلمان داغستان رئيساً للجمهورية.

وداغستان هي احد الكيانات الفيدرالية في روسيا في منطقة القوقاز على طول ساحل بحر قزوين.