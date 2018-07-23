الرئيس الروسي يبحث مع لوكاشينكو ونزاربايف آفاق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

خلال محادثة هاتفية، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين 23 تموز، بعض جوانب أنشطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والقضايا الدولية.

وجاء في بيان الكرملين: “خلال محادثة هاتفية ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بعض جوانب أنشطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وكذلك القضايا الدولية”.

وفي سياق متصل، أفاد الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف، سبل التعاون في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وسير الإعداد لتنظيم قمة بحر قزوين.

وجاء في بيان الكرملين: “جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزاربايف. وتم بحث بعض القضايا الخاصة بمواصلة تطوير التعاون في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فضلا عن الاستعدادات لقمة قزوين المزمع عقدها في مدينة “أكتاو”، في الخامس من شهر آب المقبل”.

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول عدد من قضايا الساعة المدرجة في جدول الأعمال الدولي.