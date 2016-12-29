الرئيس الروسي يجدد دعمه لسورية في محاربة الإرهاب

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواصلة دعم بلاده لسورية في مكافحة الإرهاب الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع بوتين مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو حيث أكد أن روسيا “ستواصل مكافحة الإرهاب الدولي ودعم الحكومة السورية الشرعية بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات الخاصة بتطوير القاعدتين في طرطوس وحميميم” معلنا “موافقته على اقتراح وزارة الدفاع بشأن خفض عدد قواتها في الجمهورية العربية السورية”.

وبدأت روسيا في الـ 30 من أيلول عام 2015 بناء على طلب من الحكومة السورية تنفيذ طلعات جوية على مواقع التنظيمات الإرهابية التكفيرية في سورية أسفرت عن تدمير العديد من البنى التحتية والآليات للإرهابيين ومقتل أعداد كبيرة منهم.

ولفت بوتين إلى أن “روسيا وإيران وتركيا أخذت على عاتقها الالتزامات بالرقابة على تنفيذ وقف الأعمال القتالية في سورية الذي تم التوصل إليه اليوم ولعب دور الضامنين لعملية التسوية”.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في وقت سابق اليوم وقفا شاملا للأعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية اعتبارا من منتصف الليلة القادمة يستثني تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما.

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه تم التوقيع على اتفاقات لوقف الأعمال القتالية وإجراءات الرقابة عليه إضافة إلى بيان حول استعداد الأطراف لبدء حوار حول تسوية الأزمة في سورية معتبرا أن هذه الاتفاقات “هشة وتتطلب إيلاء اهتمام ورعاية خاصة من أجل الحفاظ عليها وتطويرها ورغم ذلك تعد مهمة لعمل مشترك وجهود وزارتي الدفاع والخارجية اللتين كانتا على اتصال دائم بالشركاء في دمشق وفي عواصم أخرى”.