الرئيس الروسي يمدد الحظر على منتجات الأغذية الغربية

ردا على عقوبات الدول الغربية ضد روسيا، مدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمرسوم نشر اليوم الخميس، القيود المفروضة على منتجات الأغذية الغربية حتى نهاية 2019.

وينص المرسوم على تمديد منع استيراد منتجات غذائية وزراعية من دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، والنرويج حتى 31 ديسمبر 2019، وذلك بهدف الدفاع عن مصالح روسيا الوطنية.

وتحظر الإجراءات منذ أغسطس 2014، استيراد مجموعة من المواد الغذائية من هذه الدول، بسبب فرضها عقوبات على موسكو، على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة القرم إلى قوام روسيا.