الرئيس الروسي يمنح وسام الشجاعة لتشوركين بعد وفاته

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، وسام الشجاعة لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة الراحل فيتالي تشوركين.

هذا وتوفي تشوركين يوم أمس الاثنين في نيويورك، قبل يوم واحد من بلوغه عمر 65 عاما.

وجاء في نص المرسوم، الذي نشر على الموقع الرسمي للكرملين: “منح وسام الشجاعة لفيتالي تشوركين بعد موته تكريما على التفاني، والثبات، والحرفية العالية في منصب مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك”.

وتوفي تشوركين، نتيجة مشاكل بالقلب، حيث شعر بالتعب حينما كان موجودا في الممثلية الروسية، وأجرى الأطباء تدابير الإنعاش في المستشفى التي نقل إليها، لكنه كان قد فارق الحياة