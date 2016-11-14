الرئيس السيسي يشترط اعتذار سلمان السعودي للمصالحة

نقلت تقارير إعلامية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اشترط للمصالحة مع السعودية اعتذار الملك سلمان شخصيا.

وتحدث التقارير، إن هناك وساطة للمصالحة بين مصر والسعودية تجري بعد نشوب بعض الخلافات بينهما على خلفية تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن، حيث بدأت المشاكل عندما قررت شركة “أرامكو” السعودية قطع إمدادات النفط عن مصر.

وأعلن موقع «ميدل إيست مونيتور» أن القاهرة والرياض في طريقهما للمصالحة من خلال وساطة خليجية، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضابط مخابرات إماراتي لحل المشكلة، ولكن الرئيس المصري اشترط اعتذار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وأوضح الموقع أن الرئيس المصري اجتمع يوم الخميس الماضي مع ولي عهد أبوظبي لبحث الخلافات بين مصر والسعودية وطرق المصالحة.