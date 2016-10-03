الرئيس الشيشاني: سورية دولة شريكة في محاربة الإرهاب

أكد الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف اليوم أن سورية دولة شريكة في محاربة الإرهاب، معرباً عن استعداد بلاده للتعاون معها و استقبال خبراء عسكريين سوريين للتدرب في قاعدة القوات الخاصة في الشيشان.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن قاديروف قوله “لا يوجد مدربون من الشيشان في سورية وليس هناك خطط لذلك فهذا الأمر ليس من اختصاصنا بل إنه من اختصاص القائد الأعلى” في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الرئيس الشيشاني إن “بلاده مستعدة لدعوة العسكريين السوريين للتدريب في المركز الدولي لتحضير القوات الخاصة في غوديرميس”، موضحاً أن “الدولة السورية هي دولة شريكة وخاصة الآن حيث ينتشر الإرهابيون فيها وفي العالم ونحن جميعا نحارب الإرهاب”.

وكان قاديروف أعلن في نيسان الماضي أنه تم القضاء على معظم الإرهابيين الشيشان الموجودين في سورية لافتا إلى بقاء نحو 200 من هؤلاء الإرهابيين في سورية قادمين من أوروبا مشكلين عصابات مؤلفة من 20 إلى 30 شخصاً.