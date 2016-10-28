الرئيس الصربي: روسيا تقوم بدور فعال بمحاربة الإرهاب في سورية

أكد الرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش أن روسيا تقوم بدور حقيقي وفعال في محاربة الإرهاب في سورية.

وقال نيكوليتش في حديث لقناة روسيا اليوم ..”مع الاحترام لكل الجهات الدولية أرى أن العملية العسكرية الروسية في سورية هي الحملة الوحيدة التي تحارب الإرهابيين” مضيفا إن “خطوات روسيا في سورية يجب أن تصبح مثالا لغيرها من الدول لأن الإرهاب خطر على الجميع ويجب التصدي له الآن”.

وأوضح نيكوليتش أن روسيا تحارب الإرهاب إلى جانب الدولة السورية مشيرا إلى أن “العالم أصبح على وشك حرب باردة جديدة لذلك تتعرض روسيا لانتقادات بسبب كل خطوة لها في مجال الاقتصاد أو الدفاع”.

وبدأت القوات الجوية الروسية فى 30 أيلول من العام الماضى عملية عسكرية بناء على طلب من الدولة السورية لدعم جهود الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب أسفرت عن تدمير آلاف الأهداف للتنظيمات الإرهابية من عتاد وأسلحة متنوعة ومنشآت لإنتاج القذائف والعربات وسيارات وصهاريج تنقل النفط السوري المسروق إلى داخل الأراضي التركية بينما تقود الولايات المتحدة منذ أكثر من سنتين تحالفا استعراضيا غير شرعي بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي لم يحقق أي نتائج تذكر على الأرض بل أسهم في تمدد التنظيم المتطرف لتطول اعتداءاته الدول الداعمة له.