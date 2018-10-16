الرئيس العراقي:علينا تعزيز العلاقات بين العراق والدول الشقيقة والصديقة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح على تعزيز العلاقات بين العراق والدول الشقيقة والصديقة بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبها.

وقال صالح لدى استقباله اليوم سفراء الدول العربية والأجنبية في بغداد بحضور سفير سورية صطام جدعان الدندح إن “العلاقات التاريخية المستمدة من متانة العمق العربي والإسلامي في المنطقة تفرض مشتركات سياسية واستراتيجية مهمة وبما يتيح للمنطقة أن تلعب دورا محوريا في المعادلات الدولية إذا ما استهدفت حماية القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

كما أكد صالح أن العراق مقبل على مرحلة جديدة “تتمثل في تشكيل حكومة قوية وكفوءة قادرة على تجاوز العقبات والتحديات وبما يجلب السلام والتقدم للشعب العراقي”.