الرئيس العراقي: نحتاج لكل المساعدات الخارجية انسانياً وعسكرياً

أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم أن بلاده بحاجة لكل المساعدات الخارجية، سواء الإنسانية أو العسكرية، بشرط أن “تكون عن طريق الحكومة وليس بالفرض”.

وقال معصوم في مؤتمر صحفي عقده الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول خلال زيارته لقيادة العمليات المشتركة في بغداد، إن خطط تحرير الموصل ممتازة وستؤدي لنتائجها، مضيفا “ازدت يقينا أن القوات المسلحة (العراقية) قادرة مع القوى الأخرى على إنجاز مهماتها المقدسة، وهي تحرير كافة المناطق من سيطرة داعش”.

وأكد على “أن حماية أرواح المدنيين واحتضان الناجين من جحيم داعش الإرهابي لها الأولوية لدينا ولدى قواتنا المسلحة”.

هذا وكانت الحكومة العراقية أطلقت عملية تحرير الموصل في 17 أكتوبر/تشرين الأول، التي تنفذها القوات الأمنية والجيش بمساندة قوات البيشمركة الكردية والعشائر وبدعم التحالف الدولي.