الرئيس الفرنسي يدعو إلى الحد من الاعتماد على القوة الأميركية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن على أوروبا أن تحد من اعتمادها على القوة الأميركية، داعيا إلى إنشاء جيش أوروبي للدفاع عن القارة بوجه القوى الأخرى.

ورأى ماكرون خلال مقابلة اليوم مع إذاعة أوروبا 1 في سياق أسبوع من المراسم بالذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى أن أوروبا لن تحمى ما لم نقرر أن يكون لنا جيش أوروبي حقيقي، مؤكدا أنه على أوروبا أن تحد من اعتمادها على القوة الأميركية ولا سيما بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق للحد من الأسلحة النووية وقع في الثمانينيات.

وقال ماكرون: “علينا أن نحمي أنفسنا تجاه الصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة الأميركية”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أسس العام الماضي صندوقا دفاعيا بعدة مليارات يورو بهدف تطوير قدرات أوروبا العسكرية وجعل القارة أكثر استقلالية على الصعيد الاستراتيجي.