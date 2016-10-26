الرئيس الفلبيني يجدد عزمه إخراج القوات الأميركية من بلاده

جدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي اليوم عزمه إخراج القوات الأميركية من جنوب الفلبين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن دوتيرتي قوله خلال منتدى اقتصادي في العاصمة اليابانية طوكيو “أريد أن تتحرر بلادي من وجود العسكريين الأجانب” موضحاً أن ذلك الأمر سيجري على الأرجح خلال العامين المقبلين.

وتنتشر قوات أميركية في جزيرة مينداناو جنوب الفلبين بذريعة المساعدة في عمليات مكافحة الإرهاب.

وكان دوتيرتي أعلن مؤخراً “انفصاله” عن الولايات المتحدة مؤكداً عزمه إنهاء النزاع البحري القائم مع الصين حول مناطق في بحر الصين الجنوبي.

وشهدت العلاقات بين الفلبين والولايات المتحدة توتراً خلال الأشهر الفائتة بعد تعهد دوتيرتي بإخراج القوات الأمريكية من جنوب بلاده.