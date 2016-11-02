الرئيس الفلبيني يصف المسؤولين الأمريكيين بالأغبياء

وصف الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي المسؤولين الأمريكيين الذين كانوا وراء قرار وقف صفقة عقدت بين البلدين لشراء بنادق بأنهم “أغبياء وقردة”.

وقال دوتيرتي في تصريحات متلفزة نقلها موقع روسيا اليوم “انظروا إلى هؤلاء القردة.. نريد شراء 26 ألف بندقية وهم لا يريدون بيعها ولهذا السبب لم أكن مهذبا معهم فهم لم يكونوا مهذبين معي” مشيرا إلى أن الفلبين تملك الكثير من الأسلحة المصنعة محليا.

وأضاف دوتيرتي إن بلاده قد تلجأ إلى روسيا والصين لعقد صفقات توريد أسلحة بعد قرار الولايات المتحدة إيقاف الصفقة.

وشهدت العلاقات بين الفلبين والولايات المتحدة توترا خلال الأشهر الفائتة بعد تعهد دوتيرتي بإخراج القوات الأمريكية من جنوب بلاده وتوجيهه انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي باراك أوباما.