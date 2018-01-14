الرئيس الفلسطيني: القدس ستبقى عاصمة فلسطين إلى الأبد

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القدس المحتلة ستبقى عاصمة فلسطين إلى الأبد مشددا على الرفض المطلق لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالمدينة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عباس في كلمة أمام أعمال الدورة الـ 28 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي ينعقد في رام الله اليوم تحت اسم القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين “إنّ صفقة العصر التي تروج لها إدارة ترامب هي صفعة العصر وسنردّها ولن يكون هناك ارتكاب لأخطاء الماضي” مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال أنهت اتفاق أوسلو بإجراءاتها الأخيرة في القدس المحتلة.

وانتقد عباس غياب ممثلي بعض الفصائل الفلسطينية عن اجتماع المجلس المركزي في رام الله معتبرا أن فلسطين تمر بلحظة مصيرية تستدعي مشاركة الجميع لمواجهة تداعيات قرار ترامب.