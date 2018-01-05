الرئيس الفنزويلي يدين دعم واشنطن لأعمال الشغب في ايران

أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعم واشنطن لأعمال الشغب في إيران واصفاً التصريحات المحرضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران

بـ”المبتذلة والسفيهة”.

وأعرب مادورو في كلمة له خلال حفل سياسي في كراكاس عن رفضه تدخلات الولايات المتحدة و”إسرائيل” في الشؤون الداخلية لإيران موضحاً أنهما “تسعيان إلى الاستفادة من أي فرصة من أجل خلق أعمال تزعزع الاستقرار على حساب سيادة واستقلال الشعوب مثلما فعلت واشنطن في فنزويلا”.

وجدد مادورو التأكيد على دعمه لإيران “وخاصة في هذا الوقت من النضال ضد التدخل الأمريكي”.