الرئيس القبرصي: على قوات أردوغان الانسحاب من قبرص

طالب الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس بانسحاب قوات النظام التركي من قبرص للتوصل إلى حل ينهي عقودا من الانقسام في الجزيرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن اناستاسياديس قوله للصحفيين عقب محادثات أجراها مع زعيم القبارصة الأتراك مصطفى اكينجي ووزراء خارجية اليونان وتركيا وبريطانيا في جنيف اليوم.. “علينا الاتفاق على انسحاب الجيش التركي من قبرص” مشيرا إلى أن المفاوضات التي بدأت الاثنين الماضي في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة أحيت الأمل في التوصل إلى حل قد يمهد الطريق لإعادة توحيد الجزيرة.