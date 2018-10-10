الرئيس الكازاخي: كازاخستان ستواصل جهودها لحل الأزمة في سورية

شدد رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزارباييف، عن استعداد بلاده لمواصلة جهودها للمساعدة في حل القضايا الدولية بما في ذلك الأزمة في سورية والوضع في أوكرانيا.

وأوضح نزارباييف خلال المؤتمر السادس لقادة الديانات العالمية والتقليدية في أستانا اليوم أن بلاده ستواصل مساهمتها الخاصة في حل الأزمة في سورية من خلال توفير منصة للمحادثات إضافة إلى حل الأزمة في أوكرانيا.

وأضاف نزارباييف إن بلاده ستستمر في بذل أقصى الجهود لمعالجة القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي والعالمي لافتا في الوقت ذاته إلى الدور المهم لرجال الدين في حل النزاعات الدولية وإقامة حوار بناء بين أطرافها.

وأبدى الرئيس الكازاخي استعداده لإنشاء مركز لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات.