الرئيس الكوبي يهنئ ترامب على فوزه بالانتخابات

هنأ الرئيس الكوبي راؤول كاسترو دونالد ترامب على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية التي أعادت في عهد الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وهافانا بعد قطيعة استمرت خمسة عقود.

وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان: أنه عملاً بالتقاليد الدبلوماسية المتبعة فان الرئيس كاسترو “وجه رسالة تهنئة إلى دونالد ترامب على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة”.

وخلال حملته لم يخف ترامب تحفظاته بشأن التقارب الذي حققه سلفه باراك أوباما مع كوبا منذ نهاية عام 2014 معتبراً أن “الرئيس الديمقراطي لم يحصل على شيء مقابل تنازلات البيت الأبيض للحكومة الكوبية”.