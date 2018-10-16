الرئيس اللبناني للجعفري: تعزيز العلاقات مع العراق وتطويرها

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن رغبة لبنان في تعزيز العلاقات اللبنانية العراقية وتطويرها في كل المجالات.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عون أكد خلال لقائه اليوم في بيروت وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري عن تهانيه للعراق بتحرير أراضيه من الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعه.

وأشار عون خلال اللقاء إلى الممارسات الإسرائيلية ضد لبنان والتي تناقض القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 إضافة إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة وخارجها.

من جانبه عبر الجعفري عن عمق العلاقات الأخوية بين العراق ولبنان وأهمية تفعيلها في مختلف المجالات منوها بالمواقف التي أعلنها عون في المحافل الإقليمية والدولية وبوقوف لبنان الدائم إلى جانب العراق.