الرئيس المصري: سورية بدأت تتعافى من الأزمة التي مرت بها

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن سورية بدأت تتعافى من الأزمة التي مرت بها داعياً إلى بذل الجهود لإعادة الإعمار فيها من جديد.

وحذر السيسي في حوار مع صحيفة الشاهد الكويتية من مغبة قيام جهات استخباراتية تابعة لأنظمة إقليمية ودولية تريد الدمار في المنطقة بإعادة استخدام الإرهابيين الموجودين في سورية في مناطق أخرى ولا سيما أن هناك أعداداً كبيرة من هؤلاء جرى استقدامهم من جميع دول العالم في محاولة تدمير سورية .

وأشار السيسي إلى أن الفوضى الناجمة عما يسمى “الربيع العربي” والتي قادتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية خلفت الدمار والخراب في العديد من الدول العربية مشدداً على أنه لن يكون هناك أي دور لهؤلاء في مستقبل مصر.

وتقوم مروحيات تابعة لـ “التحالف الدولي” غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي بشكل دائم بنقل متزعميه من المعارك لإنقاذهم من الموت.