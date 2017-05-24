الرئيس بوتفليقة يكلف تبون بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم عبد المجيد تبون بتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة بعد أن عينه في منصب الوزير الأول خلفا للسيد عبد المالك سلال.

وأشار بيان للرئاسة الجزائرية نقلته وكالة الانباء الجزائرية إلى أن الرئيس بوتفليقة عين عبد المجيد تبون وزيرا أول كما كلف أعضاء الحكومة المغادرة تسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة.

وأوضح البيان أن حكومة عبد المالك سلال قدمت استقالتها بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

يشار إلى أن تبون كان يشغل وزير السكن والعمران والمدينة في الحكومة المستقيلة إضافة إلى أنه شغل العديد من الوظائف الأخرى إضافة إلى كونه عضوا باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني.