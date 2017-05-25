الرئيس بوتين يؤكد اهتمام روسيا بالقارة السمراء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو مستعدة لتطوير تعاون ذي أشكال متنوعة ومنفعة متبادلة مع دول أفريقيا، معربا عن ارتياحه لعلاقات الصداقة والشراكة التي تربط روسيا بأفريقيا.

وقال بوتين في رسالة معايدة إلى زعماء الدول الإفريقية بمناسبة يوم إفريقيا الذي يصادف 25 أيار: «روسيا تعتزم المشاركة في مشاريع دولية لمساندة القارة السمراء، تنفذ في إطار الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومجموعة بريكس».

وأشار الرئيس الروسي إلى أن موسكو تقيم عاليا جهود الاتحاد الإفريقي وغيره من المنظمات الإقليمية في تسوية النزاعات والأزمات ودفع عملية التكامل الإفريقي، مشيرا إلى أن دول القارة السمراء تلعب دورا متزايدا في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل وديمقراطي.