الرئيس بوتين يهنئ روحاني بفوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم نظيره الايراني حسن روحاني بفوزه في ولاية رئاسية ثانية معربا عن استعداد موسكو للمزيد من تعزيز علاقة الشراكة بين البلدين.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الكرملين قوله في بيان “إن الرئيس بوتين وجه برقية الى روحاني هنأه فيها بالفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية” معربا عن استعداد موسكو للمزيد من تطوير علاقة الشراكة الروسية الايرانية في القضايا الثنائية والدولية.

من جانبه اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف ان فوز روحاني في الانتخابات الإيرانية هو “إشارة جيدة لإيران بالدرجة الأولى والعالم وروسيا بصفة خاصة”.

وفاز الرئيس الايرانى الحالى حسن روحاني بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة التي جرت يوم أمس بحصوله على نسبة 13ر57 بالمئة من أصوات الايرانيين وأعلن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلى أن روحاني حصل وفق النتائج النهائية على 23 مليونا و 549 الفا و 616 صوتا.

وينتخب الرئيس فى الجمهورية الاسلامية الايرانية لولايتين متتاليتين كحد أقصى مدة كل ولاية 4 أعوام.