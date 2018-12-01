الرئيس لحود: الجيش العربي السوري يسطر ملاحم وانتصارات بطولية

أكد الرئيس اللبناني الأسبق اميل لحود أن الجيش العربي السوري يسطر ملاحم بطولية وانتصارات واضحة وبينة تضاف إلى سجل إنجازاته في مواجهة العدو الإسرائيلي والإرهابيين.

وقال لحود في بيان أصدره اليوم: إن الاعتداء الإسرائيلي أول من أمس على منطقة الكسوة جنوب دمشق والذي أفشلته وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري ومنعته من تحقيق أي من أهدافه جاء للتغطية على هزائم العدو المتتالية وخصوصاً بعد اعترافه بفشله وهزيمته العسكرية في قطاع غزة.

وشدد على أن هذا الفشل الإسرائيلي الأخير دفع العدو إلى الهرب من الهزيمة نحو هزيمة أكبر مؤكداً أن أي اعتداء إسرائيلي على سورية سيزيد من غرق العدو الإسرائيلي في بحر من الفشل والخيبة.

وتصدي سلاح الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري مساء الخميس لعدوان فوق المنطقة الجنوبية ومنعه من تحقيق أهدافه.