الرابطة السورية للأمم المتحدة تدعو مساعدة سورية بالقضاء على الإرهاب

دعت الرابطة السورية لمنظمة الأمم المتحدة المنظمة إلى الاضطلاع بدور فاعل في مساعدة سورية بالقضاء على الإرهاب وتجاوز تداعياته وإجلاء أي وجود غير شرعي على أراضيها.

وأكدت الرابطة في رسالة وجهتها إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة أن السلم الذي انشئت من أجله المنظمة لا يزال بعيد المنال مشيرة إلى أن سورية كان لها نصيب كبير من الماسي الناجمة عن انعدام هذا السلم.

ولفتت الرابطة إلى ضرورة خروج أي وجود عسكري غير شرعي على الأراضي السورية والمساعدة في عودة المهجرين السوريين جراء إرهاب التنظيمات الإرهابية وإلغاء الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة ضدها من قبل دول ساعدت الإرهاب.

وطالبت الرابطة الأمم المتحدة بتحديد مسؤوليات دول وهيئات غير حكومية كان لها دورها في الإرهاب الذي وقع على سورية.