الراعي والمطارنة بلبنان يدعون إلى وقف الحرب الإرهابية على سورية

دعا المطارنة الموارنة في لبنان إلى وقف الحرب الإرهابية المفروضة على سورية وإيجاد حل نهائي للأزمة فيها.

واعتبر المطارنة الموارنة في بيان بعد اجتماعهم الشهري اليوم برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “أن اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية يعد بارقة أمل ودعوة جدية لوقف الحرب فيها وأنه آن الأوان لكي يقتنع الجميع أن السلام هو السبيل الوحيد والحقيقي للترقي البشري” مطالبين باعتماد السلم كأساس في العلاقات بين الأشخاص والمجتمعات والدول كما أدان المطارنة في بيانهم بشدة كل التفجيرات الإرهابية التي حصلت في بلدان عدة من المنطقة وسواها.

وفي الشأن اللبناني دعا المطارنة إلى إقرار قانون عادل للانتخابات النيابية وإجرائها بموعدها الدستوري والعمل الجدي على محاربة الفساد بمؤسسات الدولة اللبنانية وإيقاف الهدر.