الراعي يجدد دعوته لوقف الحرب الإرهابية على سورية وإحلال السلام

جدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعوته إلى وقف الحرب الإرهابية على سورية وإحلال السلام العادل في الشرق الأوسط.

ودعا الراعي في محاضرة في كاتدرائية القلب الأقدس في مرسيليا بفرنسا الأسرة الدولية وتحديدا منظمة الأمم المتحدة إلى “الالتزام بشكل صارم بالعمل على وقف الحروب وإيجاد حلول سياسية للازمات التي تسبب هذه الحروب وتشجع على نمو الحركات المتطرفة” وقال ان “هذه الحلول معروفة ولكن يلزمها الإرادة الطيبة ووضع الخير العام والسلام بين الأمم كأولوية”.

وبشأن القضية الفلسطينية لفت الراعي إلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي منذ العام 1948 التي تتضمن الاعتراف بقيام دولة فلسطينية وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وإجبار “إسرائيل” على سحب قواتها من الأراضي المحتلة في لبنان وسورية وفلسطين.

وأشار الراعي إلى ان هناك تحديا كبيرا أيضا يتمثل بموضوع المهجرين السوريين والعراقيين الذين تتحمل الدول التي سببت وغذت ودعمت الحروب بذريعة “ارساء الديمقراطية وإجراء إصلاحات سياسية في دول الشرق التي تم تدميرها اليوم بشكل كامل” مسؤوليتهم.

وقال الراعي “نصلي اليوم لكي تتوقف الحروب في سورية وفلسطين والعراق واليمن وليبيا كما نصلي على نية إيجاد حل سياسي وإقامة سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة ونحن نحث الأسرة الدولية على العمل لتنفيذ هذه القرارات”.