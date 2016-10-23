الرسام إنييستا حاضراً في الكلاسيكو

كشفت صحيفة “سبورت” المقربة من نادي برشلونة الإسباني أن أندرياس إنييستا لاعب الفريق الكتالوني قد يعود في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد المقرر إقامتها يوم 3 كانون أول المقبل.

وكانت التقارير الأولية التي أعلنها برشلونة أمس أن اللاعب سيغيب لمدة شهرين على الأقل ولن يعود قبل مطلع العام الجديد.

وبعد فحوصات إضافية بالرنين المغناطيسي أعلن الفريق الطبي لبرشلونة تفاؤله حول إصابة اللاعب وإمكانية تقليص فرصة شفائه إلى شهر واحد فقط.

ووفقًا لما ذكره النادي الإسباني أمس فإن اللاعب الإسباني يعاني من إصابة في الرباط الجانبي الخارجي للركبة اليمنى، بعد التحامه مع لاعب فالنسيا إنزو بيريز ليخرج بعد 11 دقيقة من مباراة أمس التي انتهت بفوز البلاوجرانا بنتيجة 3-2.