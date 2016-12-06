الرفيق الهلال: سنحتفل بالنصر في كل ساحات الوطن قريباً

أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال أن سورية بفضل صمودها شعبا وجيشا وقيادة ستنتصر على أعدائها وستبقى رايتها خفاقة عالية مشيرا إلى أن “الوضع الأمني في تحسن دائم ويتجه نحو الأفضل وقريبا سنحتفل بالنصر في كل ساحات الوطن”.

وشدد الهلال خلال لقائه الفعاليات والقيادات الحزبية في فرع دمشق للحزب اليوم على ضرورة “إيلاء أسر وذوي الشهداء الاهتمام الأكبر لكونهم ضحوا بأغلى ما يملكون لتبقى سورية مرفوعة الرأس عالية الجبين وكانوا الأكرم في العطاء والأنبل في التضحية”.

ودعا الهلال إلى بذل اقصى الجهود لتسيير أمور ذوي الشهداء وإنجاز خطوات ملموسة تتمثل في إقامة مشاريع ومؤسسات خاصة بأبناء الشهداء والإسهام في تحقيق موضوع المصالحات المحلية “ولاسيما بعد نجاح بعضها في محافظة ريف دمشق”.

كما طالب الهلال بضرورة إيلاء هموم المواطنين ومعاناتهم الاهتمام اللازم وإيجاد البدائل والحلول المناسبة ولاسيما بما يتعلق بمعيشتهم اليومية.

وعبر الهلال عن “الاعتزاز والفخر ببواسل جيشنا العربي السوري الذين لا يمكن إيفاؤهم حقهم ببضع كلمات في الوقت الذي يسطرون فيه أروع الانتصارات في مختلف ربوع الوطن وها هم اليوم يقضون مضاجع الإرهاب في حلب”.

وأشار إلى “دور حزب البعث العربي الاشتراكي في رفد الجيش بالعنصر البشري والدماء الجديدة خاصة أن الوقت متاح حاليا للالتحاق بالفيلق الخامس الذي يتم تشكيله”.

حضر اللقاء أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان ومحافظ دمشق الدكتور بشر الصبان.